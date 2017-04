Säureattacke auf Wiener Rettungswagen: Großeinsatz

Am Mittwoch ist es in Wien- Brigittenau zu einer Säureattacke auf einen Wagen der Wiener Berufsrettung gekommen. Ein unbekannter Täter hinterließ auf einem Rettungswagen ein Fläschchen mit ätzender Flüssigkeit und auch das Fahrzeug wurde damit bespritzt. Feuerwehrleute konnten das Fahrzeug nur in Schutzanzügen reinigen. Verletzt wurde durch die Säure niemand. Nun ermittelt das Landeskriminalamt.