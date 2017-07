A4- Schlepperprozess: Wirbel um Teilgeständnis

Mit einem Teilgeständnis des Zweitangeklagten Bulgaren Metodi G ist der Prozess rund um die 71 in einem Kühl- Lkw erstickten Flüchtlinge im ungarischen Kecskemet in die Sommerpause gegangen. Der 30- Jährige bekannte sich zu mehreren Anklagepunkten schuldig, die verschiedene Schleppertätigkeiten betreffen. G. wies jedoch jegliche Schuld am Tod der 71 Geschleppten von sich. In der Todesnacht am 26. August 2015 will er "bloß Dolmetscher" gewesen sein und die Anweisungen des afghanischen Bandenchefs für die bulgarischen Fahrer übersetzt haben.