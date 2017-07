Prozess gegen "Cumhuriyet"- Mitarbeiter in Istanbul

In Istanbul beginnt am Montag der Prozess gegen 17 derzeitige und frühere Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" wegen Terrorunterstützung. Ihnen wird nach Angaben ihrer Anwälte Unterstützung von Terrororganisationen wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, der linksextremen DHKP- C oder der Gülen- Bewegung (FETÖ) vorgeworfen.