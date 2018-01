HTL wird zum "Energiekraftwerk"

"Als Schule müssen wir in die Zukunft blicken", sagt Direktor Michael Archer.



Als erster Schritt wurde am Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Damit wird ein Fünftel des Verbrauches abgedeckt. Mithilfe eines modernen Energiespeichers sollen es bald noch mehr werden. Außerdem soll die Stromversorgung der Geräte in den 50 Klassenräumen künftig effizient über WLAN gesteuert werden.



Auf "grüne" Energie fährt auch das Lehrpersonal ab: "Immer mehr Lehrer haben ein E-Auto", so Abteilungsleiter Rüdiger Stonitsch.



Auch im Unterricht dreht sich alles um Umwelttechnik: "Wir wollen etwa ein System entwerfen, das selbst mitdenkt. Ein Beispiel: Ein Geschirrspüler startet dann, wenn die Sonne strahlt."



Schon in Kürze werden die Schüler ein innovatives Produkt präsentieren: Mit der Kelag wird ein "Fahrprofil-Analyser" entwickelt: Mit diesem Stick kann jeder Autofahrer innerhalb von drei Wochen feststellen, ob sein Nutzungsverhalten für ein E-Auto geeignet wäre.



Mehr darüber erfährt man beim Tag der Offenen Tür in der HTL am 27. Jänner ab 8.30 Uhr.

von Christian Rosenzopf, "Kärntner Krone"