Klosterhof mit neuer Chefin als Quereinsteigerin

Ab März sieben Tage offen

Geöffnet ist an sieben Tage in der Woche, auf der Karte werden die Gäste gutbürgerliche Küche finden. "Da dürfen Blunzngröstl, Zwiebelrostbraten, Tafelspitz, Fisch und saisonale Gerichte nicht fehlen", erklärt die Wirtin, die selbst am Herd stehen wird. Neben den 160 Sitzplätzen im Gasthaus wartet mit dem Kloster-Keller auch noch ein eigner Bar-Bereich. "Ideal als Treffpunkt für Jugendliche, weil für die gibt es weit und breit nichts", so die neue Chefin vom Klosterhof in Baumgartenberg.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung