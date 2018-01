Leben mit zwei Prothesen

"Zwischendurch fragt man sich schon: Warum ich - und nicht die Bösewichte? Aber man muss das Schicksal annehmen, wie es ist."



Binnen weniger Monate hatte Peter Schwagerle in den Jahren 1993 und 1994 seine beiden Unterschenkel amputieren lassen müssen. "Es war eine komplizierte Autoimmunerkrankung", erinnert sich der 59-Jährige.



Mit einem Schlag war alles anders. Der zweifache Familienvater musste auch seine Landwirtschaft aufgeben.



"Was für mich besonders deprimierend war: Wenn meine kleinen Kinder etwas unternehmen wollten, konnte ich nichts machen."



Doch aufgeben war für den Grafensteiner nie ein Thema. In Rekordzeit lernte er, auf Prothesen zu gehen. "Anfangs waren nur ganz kleine Schritte möglich. Aber als ich halbwegs damit umgehen konnte, bin ich schon wieder am Traktor gesessen", scherzt er.



In einem Video auf www.kaerntnerkrone.at zeigt Peter Schwagerle, wie flott er mit seinen Prothesen unterwegs ist: