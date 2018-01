Erasure: "Warum füllen wir keine Stadien?"

"Krone": Andy, Vince - eure Auftritte im Vorprogramm von Robbie Williams im Wiener Ernst-Happel-Stadion und im Klagenfurter Wörthersee Stadion letzten Sommer waren die ersten in Österreich seit dem Donauinselfest 1997 - also seit 20 Jahren!

Vince Clarke: Das weiß ich noch gut, ist aber ewig her. Ich war hier inzwischen sicher schon Mal Skifahren, aber das ist auch schon länger her. Ungefähr 19 Jahre.

Andy Bell: Ich war vor drei Jahren in Wien zu Besuch, auch schon wieder eine Zeit her. Ich habe sehr viele Freunde hier und bin froh, wenn ich sie hie und da sehe. Vor dem Happel-Stadion waren wir drei Tage in der Stadt und haben das typische Touristenprogramm abgespult. Wir waren in der Staatsoper, in allen Parks und haben die Ringstraße begutachtet, aber es war so unglaublich heiß, dass das Flanieren gar nicht so viel Spaß machte. Außerdem kühlt ihr hier die Hotelzimmer zu wenig ab. Wir haben uns aber eher darauf konzentriert, zu entspannen und uns fit zu machen.

Wie fühlte es sich an, in den größten Stadien Europas vor Leuten zu spielen, die eigentlich nicht für euch gekommen sind?

Bell: Ganz ehrlich? Es ist schön, kann aber an schlechten Tagen auch frustrierend sein. Du denkst dir manchmal, dass du das sein solltest, der dieses Stadion füllt und nicht jemand anderes. Es kommt einem nicht immer fair vor. Andererseits haben wir eine großartige Zeit mit einem Job, den wir lieben und zwei Crews, die besser nicht sein könnten. Wenn man lernen und im Leben weiterkommen will, dann kann man nicht immer arrogant darauf pochen, der Beste zu sein. Man kann und muss viel von anderen lernen und das tun wir immer noch - auch von einem Superstar wie Robbie, der jünger ist als wir.

Und ihr müsst doppelt so hart um die Gunst der Aufmerksamkeit kämpfen.

Clarke: Andy arbeitet sich seinen Arsch ohnehin immer so wild ab, wie es nur möglich ist. Ich brauche nur im Hintergrund stehen, ein bisschen Musik machen und schaue auf meine Füße. Andy hat 150 Prozent Workout und muss auch noch Leute überzeugen, die man nicht beeindrucken kann, weil sie für jemand anderen da sind. Andere Künstler würden sich denken "Fuck Off" und ihren Stiefel runterspielen, aber Andy gibt alles und ist einfach er selbst.

Euer aktuelles "World Be Gone" scheint das erfolgreichste seit einigen Jahren zu sein. Ich startet damit Anfang 2018 auch zu einer großen Solotour durch Europa mit dem Fokus auf eure größten Erfolgsmärkte Deutschland und Großbritannien.

Bell: Es war tatsächlich das erfolgreichste seit 23 Jahren, als wir 1994 "I Say I Say I Say" veröffentlichten.

Clarke: Wenn es um die Chartpositionen geht, hat das Album wirklich eingeschlagen, aber wenn du auf die bloßen Verkaufszahlen schaust, sieht die Sache wieder weniger rosig aus. Möglicherweise sind auch meine Erwartungen viel zu hoch.

Ein Problem, das bis auf einzelne Künstler wie Ed Sheeran oder Adele nahezu jeden trifft. Bringt das zum Nachdenken, ob man sich überhaupt noch die Mühe antun sollte, volle Alben zu schreiben, einzuspielen und zu produzieren?

Clarke: Das ist eine sehr schwierige Sache, die noch niemand so ganz lösen konnte. Wenn du Beyoncé bist, dann kannst du wahrscheinlich auf ganze Alben verzichten. Diese Künstler veröffentlichen eine Single nach der anderen und dann gibt es eine Compilation, die am Ende jedes Mal eine "Greatest Hits" ist.

Bell: Für uns läuft der Markt leider anders. Auch die Videos verlieren immer mehr an Boden, so fühle ich das zumindest. Wir haben uns noch nie so wirklich darauf konzentriert, aber mittlerweile kommt mir so vor, dass die Menschen von all dem übersättigt sein würden.

Clarke: Seien wir uns ehrlich - wenn wir keine Alben mehr herausbringen würden, dann hätten wir doch nur mehr sehr kurze Interviews. (lacht) Nicht dass wir auf "World Be Gone" ein Konzept hätten, aber wie könnten wir dann prinzipiell über Konzepte reden? Wie willst du mit uns 20 Minuten über einen Hit sprechen?

Das neue Album ist für euch ungewöhnlich politisch geraten. Konntet ihr da gar nicht mehr aus, nachdem es derzeit weltweit ziemlich kracht?

Clarke: Andy und ich haben uns diesbezüglich lange unsicher gefühlt, irgendwie passte die Sache nicht zu uns. Unsere politischen Ansichten sollten in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Derzeit passiert aber weltweit so viel Scheiße und wir werden auch nicht mehr jünger. Wir hatten das Gefühl, uns artikulieren zu müssen. Wir wollen nicht autoritär sein, aber wir haben unsere Erfahrungen und die Geschichte etwas aufgerollt. Du kannst in unserem Alter mehr sagen als mit 21, man nimmt dich ernster.