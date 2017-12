Italien: Polizei entlarvt führenden IS-Terroristen

Ein in Italien inhaftierter Marokkaner ist von den Behörden als IS-Terrorist entlarvt worden. Der wegen anderer, nicht terroristischer Vorwürfe seit August einsitzende Mann sei ein "führendes Mitglied" der Terrormiliz Islamischer Staat, teilte die Polizei in Rom am Dienstag mit. Der 39-Jährige soll auf den Bau von Bomben spezialisiert sein. In einem bei dem Mann sichergestellten Video wurde ein Lkw als "ideales Fahrzeug" für Anschläge bezeichnet.