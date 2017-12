Schnapsidee! ÖSV übt Kritik am Weihnachts-Programm

Wenige Tage vor Weihnachten klingen gewisse Worte über den Ski-Weltverband wenig weihnachtlich freundlich. Grund ist die Terminplanung. Welche den Läufern nach dem Parallelrennen in Alta Badia, in dem Schwedens Matts Olsson erstmals in seiner Karriere im Weltcup siegte, gleich mehrere freie Tage raubt. Aus nicht wirklich nachvollziehbarem Grund.

"Lustig ist es nicht!"

"Es ist so, also nehmen wir es so, wie es ist. Aber lustig ist es nicht!" So kommentiert Marcel Hirscher die grotesk erscheinende Terminplanung. Die den Läufern nach dem Rennen in Alta Badia, in dem Österreichs Superstar Dritter wurde, drei Tage Warten aufzwingt. In der vor allem jene, die weitere Heimreisen haben wie die Norweger oder US-Stars, nicht zu ihren Familien können. Sondern auf den Freitag-Nachtslalom in Madonna warten müssen. Aber warum wird der nicht gleich am Mittwoch gefahren? Weil, so heißt es, die Veranstalter auf den Termin 22. Dezember bestanden haben. Aber nachvollziehbar ist das in keinster Weise.