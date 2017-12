Darts-WM: Mensur Suljovic souverän in Runde zwei!

Suljovic ließ sich auch von einer Wespe, die sich Mitte Dezember in den "Ally Pally" verirrt hatte, nicht aus den Rhythmus bringen und verlor nur zwei Legs. Neben dem 45-jährigen Champions-League-Sieger ist am Wochenende noch ein weiterer Österreicher in der zweiten Runde dabei: Der Steirer Zoran Lerchbacher bekommt es am Samstagnachmittag (ab 13.30 Uhr) mit dem Engländer Keegan Brown zu tun.