NÖ Grüne: Für Wahlen lustig sein du musst ...

Für Wahlen lustig sein du musst ... Das ist offenbar das Motto von Niederösterreichs Grünen, die ihre zehn Kandidaten für die kommenden Landtagswahlen Ende Jänner 2018 in einem launigen Video-Clip im "Star Wars"-Outfit präsentieren. So ist etwa Spitzenkandidatin Helga Krismer in dem "Startklar"-Filmchen, das den Untertitel "Episode VIII - Die Grünen Rebellen" trägt, mit Prinzessin-Leia-Frisur zu sehen.