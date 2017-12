Exoplanet mit "Schweif" hat spezielle Umlaufbahn

Warum dies nicht der Fall ist, können die Forscher, die ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlicht haben, noch nicht erklären. In Frage kommt etwa ein großer aber unbekannter Planet, der die Flugbahn von GJ436b stört. Die Berechnungen deuten zudem daraufhin, dass der Exoplanet nicht immer so nah am Roten Zwerg war, sondern sich erst vor relativ kurzer Zeit angenähert hat.

Ungewöhnlichen "Haarschweif" aus Gas

Das Genfer Team um David Ehrenreich widmet sich dem Exoplaneten schon seit Jahren. Es beschrieb etwa seinen ungewöhnlichen "Haarschweif" aus Gas, der ihn wie einen Kometen aussehen lässt. Der Schweif rührt daher, dass GJ436b wegen der intensiven Strahlung des Roten Zwergs Teile seiner Atmosphäre verliert. Diese bleibt als riesige Wolke eine Zeit lang um den Planeten erhalten.