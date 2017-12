Slowakin aus Geiselhaft in Wien befreit

Zu telefonieren war für das junge Opfer nicht möglich - die Frau stand in der Wohnung unter Beobachtung ihrer Geiselnehmer. Und so agierte sie geistesgegenwärtig und mutig: Versteckt stieg sie über ihr Handy ins Internet ein, öffnete die Facebook-Seite der slowakischen Polizei und setzte einen Hilferuf ab. "Sie hat sich an uns gewandt, weil sie nicht Deutsch spricht. Im Zuge einer persönlichen Nachricht informierte sie uns darüber, dass sie von mehreren bewaffneten Türken in einer Wohnung in Wien festgehalten wird", so ein Polizeisprecher.