Heimsieg für Fourcade im Massenstart - Eder 12.!

Eder vergab eine mögliche Spitzenplatzierung mit zwei Fehlern beim letzten Schießen. "Ich glaube, es war heute knapper als es dann am Ende ausschaut", meinte der Salzburger. "Insgesamt habe ich mich in Frankreich zumindest platzierungsmäßig etwas steigern können." Am Vortag war Eder als Neunter in der Verfolgung erstmals in dieser Saison in die Top Ten gelaufen. Auch im Massenstart war der WM-Dritte in dieser Disziplin lange ganz vorne zu finden. Trotz eines Fehlers im Liegend-Anschlag befand sich Eder stets auf Tuchfühlung mit der Spitze. Die vorletzte Runde lief der 34-Jährige noch mit Johannes Thingnes Bö, dem stärksten Läufer im Feld.