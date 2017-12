Japans Damen gewannen Teampremiere - Österreich 6.

Japan hat am Samstag den ersten Teamwettbewerb in der Geschichte des Damen-Skispringens in Hinterzarten gewonnen. Yuki Ito, Kaori Iwabuchi, Yuka Seto und Sara Takanashi siegten mit 956,0 Punkten souverän vor Russland (863,7) und Frankreich (846,4). Österreichs Truppe mit Elisabeth Raudaschl, Claudia Purker, Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Hölzl landete mit 800,6 Zählern auf Rang sechs.