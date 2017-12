Staatsanwalt klagt "Geld, Gier und Geheimnisse" an

Tag 2 im Buwog-Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Angeklagte - und nun sind die Staatsanwälte am Wort. Nach den heftigen Angriffen der Verteidiger gegen die Richterin und wegen "der Vorverurteilung bisher nie da gewesenen Ausmaßes" durften die Staatsanwälte ihr Eröffnungsplädoyer halten, in dem die wesentlichsten Punkte der 825 Seiten langen Anklageschrift erläutert wurden. In einer kurzen Replik zerriss Grassers Verteidiger Manfred Ainedter die Anklage und sprach von einem "Märchen" ohne Beweise. krone.at berichtet live.