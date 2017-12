Familienvater bürgt für Syrer und muss zahlen

Bereits nach vier Monaten hatten die beiden syrischen Staatsbürger - es handelt sich um den Bruder des 46-Jährigen sowie dessen Schwägerin - den Asylbescheid erhalten. E., der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, stellte seine Zahlungen daraufhin ein - zu Unrecht, wie das Oberverwaltungsgericht in Münster nun bestätigte.

Verpflichtungserklärung unterschrieben

Doch E. ist kein Einzelfall: In den vergangenen Jahren bürgten Tausende Menschen in Deutschland für Flüchtlinge, um diesen ein Leben in Deutschland zu ermöglichen. Gegenüber der Auslandsbehörde gaben sie eine sogenannte Verpflichtungserklärung ab, in der sie bestätigten, für die Kosten der Migranten, wie zum Beispiel Zahlungsaufforderungen von Sozialämtern oder Jobcentern, aufzukommen.