Lokalaugenschein nach Explosion im Weinviertel

In der OMV-Gasstation in Baumgarten in der niederösterreichischen Gemeinde Weiden an der March im Bezirk Gänserndorf hat es Dienstagfrüh eine gewaltige Explosion gegeben. Dabei kam ein Mensch ums Leben, 18 weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Das Gebiet ist großräumig gesperrt, die Anlage wurde heruntergefahren und läuft im Sicherheitsmodus. Die Löscharbeiten sind nach wie vor im vollen Gange.