"Falsch!": Trump dementiert exzessiven TV-Konsum

Trump-Sprecherin übte Kritik an CNN und ABC

Im täglichen Briefing des Weißen Hauses kam es deshalb erst kürzlich zu einem selten scharfen Schlagabtausch. Trump-Sprecherin Sarah Sanders nahm dabei indirekt Bezug auf mehrere Fehler führender US-Medien aus den vergangenen Wochen.

Am Freitag hatte CNN eine große Trump-Geschichte im Zusammenhang mit einer russischen Wahlbeeinflussung zurücknehmen müssen. Am Wochenende geriet ein Reporter der "Washington Post" in die Kritik, der auf seinem privaten Account ein in die Irre führendes Foto einer Trump-Veranstaltung getwittert und gelöscht hatte. In der Woche zuvor hatte der Sender ABC einen Reporter entlassen, der in der Berichterstattung über Trumps Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn einen gravierenden Fehler gemacht hatte.