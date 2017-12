Föhn-Böen mit bis zu 249 Stundenkilometern

Im Pinzgau musste am Abend die Rauriser Landesstraße aufgrund umgefallener Bäume vorübergehend gesperrt werden. Auch eine kurzzeitig eingerichtete Umleitung über eine Gemeindestraße musste später wegen der anhaltend starken Sturmböen gesperrt werden. Der Rauriser Ortsteil Bucheben ist somit vorübergehend nicht erreichbar.

Zugverkehr in Hall in Tirol unterbrochen

In Tirol hat der Sturm am Montag Probleme im Zugverkehr verursacht. Orkanartige Böen hoben das Dach des Bahnhofs in Hall an, weswegen dieser bis auf Weiteres gesperrt werden musste. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten das Dach zu sichern. Der Zugverkehr war aus Sicherheitsgründen in diesem Abschnitt unterbrochen, die ÖBB richteten einen Schienenersatzverkehr ein.

Vom Norden her kommt wieder Kaltluft

Am wärmsten war es mit 17,6 Grad Celsius in Feldkirch in Vorarlberg sowie im Salzburger Golling. Jenbach in Tirol brachte es mit 16,5 Grad auf den dritten Platz. Für den Dienstag gab die ZAMG vorsichtige Entwarnung. "Es bleibt zwar noch stürmisch, der Höhepunkt des Föhnsturms ist aber überschritten", hieß es auf Anfrage. Der Föhn wird bald zusammenbrechen, von Norden her strömt allmählich wieder kalte Luft nach Österreichs. Am Mittwoch werden die Höchsttemperaturen nur noch zwischen einem und sechs Grad liegen.