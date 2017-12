FC Bayern verliert Liga-Hit bei Wolfsburg mit 1:3

Bayern München hat am Montag im Titelkampf der deutschen Frauen-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen! Das Team von Trainer Thomas Wöhrle, in dem ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger und Carinna Wenninger durchspielten, unterlag im Schlager der 10. Runde auswärts Double-Sieger VfL Wolfsburg verdient mit 1:3 (1:3). Die Wolfsburgerinnen liegen nach dem achten Sieg an der Tabellenspitze.