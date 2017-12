RB Salzburg trifft im Hit auf Sporting Lissabon!

Salzburg wird das Heimspiel am 7. Februar (18 Uhr) in der Red-Bull-Arena austragen. Trainer Gerhard Struber sagte über Sporting: "Wir wissen, dass in Portugal ein starker Fußball gespielt wird und dass die Nachwuchsarbeit bei Sporting Lissabon und Benfica Lissabon gepaart mit ihrer Akademie einen sehr guten Ruf genießt. Ein starker Gegner mit viel Qualität wartet auf uns."