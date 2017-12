Sattelzug stürzte in Bach

18 Tonnen Mischfutter landeten am Montagvormittag in der Naarn, als ein Sattelschlepper in einer Kurve bei Bad Zell über die steile Böschung in den Fluss stürzte. Der Lkw-Lenker wurde dabei verletzt in seiner Fahrerkabine eingeschlossen. Nach einer schwierigen Bergungsaktion kam er ins Krankenhaus - bis die Unfallstelle geräumt war, dauerte es aber bis in die Abendstunden.