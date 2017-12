Verteidigungsunion von EU-Staaten beschlossen

Die EU-Staaten haben am Montagvormittag beim Außenministertreffen in Brüssel - in Abwesenheit von Sebastian Kurz, der wegen der Koalitionsverhandlungen in Wien weilte - erstmals eine ständige militärische Zusammenarbeit beschlossen. Daran werden sich neben Österreich 24 weitere EU-Länder beteiligen. Auf den Weg gebracht war die Verteidigungsunion bereits Mitte November worden.