Benjamin Maier und Crew in Winterberg auf Platz 5!

Benjamin Maier hat beim Bob-Weltcup in Winterberg auch im Vierer-Rennen überzeugen können. Mit Rang fünf holte sich der 23-jährige Tiroler am Sonntag mit seiner Crew die klar beste Saisonplatzierung. Die hatte es für ihn mit Anschieber Markus Sammer am Samstag auch im Zweier (Platz sieben) gegeben.