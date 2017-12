Veith in verrücktem Super-G beste Österreicherin

Kräftiges Lebenszeichen von Anna Veith! Österreichs Ski-Superstar meldete sich am Samstag beim Super-G in St. Moritz in der Weltspitze zurück. Veith belegte als beste Österreicherin Platz fünf. Der Sieg ging in einem stark von Wetterkapriolen geprägten Rennen an die Schweizerin Jasmine Flury vor ihrer Teamkollegin Michelle Gisin (+0,10).