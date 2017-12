EU und Japan einigen sich auf Freihandelsabkommen

Nachdem in den vergangenen Tagen auch die letzten noch strittigen Punkte ausgeräumt worden waren, haben sich die Europäische Union und Japan am Freitag auf ein umfassendes Freihandelsabkommen geeinigt. Das teilte die EU-Kommission mit. Demnach tritt das Abkommen frühestens vor der Europawahl 2019 in Kraft.