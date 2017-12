"Sicher nicht!" Lindsey Vonn teilt gegen Trump aus

Olympia-Gold will sie natürlich trotzdem gewinnen und eine Einladung ins Weiße Haus hat sie auch nicht immer abgelehnt. Vonn hatte Trumps Vorgänger Barack Obama in dessen Amtszeit besucht. Auf jeden Fall ist der US-Skistar in Sorge um ihr Heimatland. "Es ist der Wahnsinn, was passiert, in Washington, in Hollywood, das ganze Land lebt im Chaos. Nachrichten kann ich schon gar nicht mehr schauen, es wird nur noch schlimmer", sagte die erfolgreichste Skirennfahrerin der Weltcup-Geschichte auch in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" am Sonntag.