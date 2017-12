Taliban-Kommandant von NATO-Bombe getötet

In Afghanistan ist der Taliban-Kommandant der Provinz Helmand durch eine Bombe ums Leben gekommen. Mullah Shah Wali alias Haji Nasir war am 1. Dezember mit einem Auto auf der Flucht, als er bei einem präzisen NATO-Luftschlag in voller Fahrt getroffen wurde. Bei der Explosion des Geschosses kamen der Kommandant und drei weitere Insassen ums Leben.