3 WM-Limits zum Auftakt der Staatsmeisterschaften

Die internationalen österreichischen Schwimm-Staatsmeisterschaften auf der Kurzbahn in Graz haben am Donnerstag mit drei Limits für die Kurzbahn-WM im Dezember 2018 in Hangzhou (China) begonnen! Über 400 m Lagen der Herren qualifizierten sich Patrick Staber (4:12,30) und Manuel Staudinger (4:16,48). Marlene Kahler siegte über 800 m Kraul (8:38,64) und schaffte damit ebenfalls die WM-Vorgabe.