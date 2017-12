Zwist um Ukraine bei OSZE-Gipfel

Lob für Österreich und seinen "Prime Minister" Sebastian Kurz hat es am Donnerstag von US-Außenminister Rex Tillerson gegeben. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kurz am Rande des OSZE-Ministerrates würdigte Tillerson Österreichs Beitrag zum Kampf gegen den IS. Im Mittelpunkt der Gespräche stand allerdings der Ukraine-Konflikt.