Linzer stach Ex-Frau in der Arbeit nieder

"Das fängt ja gut an, das werden fröhliche Weihnachten" - eine betroffen wirkende Passantin flüchtete sich angesichts der Tatort-Szenerie im EKZ Auwiesen in Sarkasmus: Vor dem Eingangsbereich des Tedi-Shops flatterte ein Polizei-Absperrband im Wind.



Geschockte Verkäuferinnen

Drinnen saßen geschockt die beiden Verkäuferinnen, erzählten immer wieder, was passiert war: Gegen 11.15 Uhr war der Albaner Armed Z. (36) in den Diskontmarkt gestürmt. Er hatte ihre Kollegin, seine Ex-Frau Ivana Z. (35), eine gebürtige Kroatin, bedroht, mit einer Schreckschusspistole geschossen und ihr - wie berichtet - ein Messer in den Bauch gestoßen, lief dann weg. Sein Opfer wurde in das Uni-Klinikum eingeliefert, dort notoperiert.