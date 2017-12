Schulz will Vereinigte Staaten von Europa bis 2025

Der SPD-Chef griff in seiner Rede am SPD-Parteitag außerdem die AfD scharf an. Die Vertreter der Partei seien "Rechtsradikale und bejammernswerte Deutschnationale", sagte Schulz in Berlin. "Wenn es ein Bollwerk gegen diese Leute gibt, dann ist das die Sozialdemokratische Partei Deutschlands." Die Antwort auf die "Hetzer von rechts" sei eine "vielfältige, plurale, gleichberechtigte Gesellschaft". Schulz warnte auch vor der immer wieder von der Union geführten Leitkulturdebatte, die "historischer Unsinn" sei.

CSU-Politiker Dobrindt attackiert Schulz als "Europaradikalen"

In der CSU stößt SPD-Chef Martin Schulz mit seinen Plänen für die Gründung von Vereinigten Staaten von Europa auf scharfe Kritik. Schulz spalte mit seinen Ideen Europa, so CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Donnerstag in Berlin.