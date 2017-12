Großkader des Handballteams für EM 2018 mit Santos

Mit dabei ist auch Jungstar Nikola Bilyk. Der 21-Jährige, der sich vergangene Woche eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte, wurde zuletzt mit den meisten Stimmen in der Kategorie "Rookie" ins All-Star Team der deutschen Bundesliga gewählt, das am 2. Februar in Leipzig auf das deutsche Nationalteam trifft. Davor gilt es für den Rückraumspieler aber wie für den diesmal nicht für das All-Star Team berücksichtigten Flügel Robert Weber eine gute EM zu spielen. Österreich trifft in Kroatien in der attraktiven Gruppe B auf Weißrussland (12. Jänner), Weltmeister Frankreich (14. Jänner) und Vizeweltmeister Norwegen (16. Jänner).