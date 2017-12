Leipzig hofft auf Schützenhilfe - mit Sabitzer?

Liverpool ist in der Champions League noch ungeschlagen. Nach dem 1:1 im ersten Vergleich droht bei einer Niederlage gegen Spartak aber das Aus. Dass Sevilla beim Schlusslicht in Marburg Federn lässt, scheint ausgeschlossen. Da Liverpool Probleme in der Abwehr plagen - so fällt Joel Matip auch gegen die Russen aus - könnte Klopp das Heil in der Offensive suchen. Roberto Firmino und Mohamed Salah haben in der Champions League gemeinsam neun Treffer erzielt. Der Ägypter Salah liegt darüber hinaus in der Torschützenliste der Premier League mit zwölf Treffern voran.

Gelingt Manchester United am Dienstag der programmierte Aufstieg ins Achtelfinale, könnte Liverpool als fünftes englisches Team in dieser Saison den Sprung dorthin realisieren. Auch Chelsea hat den Platz vor dem Antritt gegen Atletico Madrid (Dienstag) bereits sicher. In der Geschichte der Champions League haben es noch nie fünf Vereine aus einem Land in die K.o.-Phase der besten 16 geschafft.