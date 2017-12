Paukenschlag: "Ehe für alle" ab 1. Jänner 2019

Paukenschlag am Verfassungsgerichtshof: Das Höchstgericht hat, wie am Dienstag bekannt wurde, den Weg für die "Ehe für alle" frei gemacht. Auch gleichgeschlechtliche Paare können damit künftig in Österreich heiraten. Mit einem Erkenntnis vom 4. Dezember hat der VfGH die gesetzlichen Regelungen aufgehoben, die homosexuellen Paaren bisher den Zugang zur Ehe verwehrt hatten.