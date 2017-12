Georgiens Ex-Präsident Saakaschwili festgenommen

Der georgische Ex-Präsident und ukrainische Oppositionspolitiker Michail Saakaschwili ist am Dienstagvormittag in seiner Wohnung in Kiew festgenommen worden. Der 49-Jährige war Medienberichten zufolge zuvor auf das Hausdach geflohen und hatte damit gedroht, sich umzubringen. Der Geheimdienst bestätigte die Festnahme wegen "Beihilfe für eine kriminelle Vereinigung".