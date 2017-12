Musterklage gegen Monsanto

Kein "Roundup" im Hausgarten oder an den ÖBB-Bahngleisen: Als erste Region Europas bastelt Kärnten derzeit an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, das Umweltgift Glyphosat gänzlich zu verbieten. Greenpeace-Chef Alexander Egit ist davon so beeindruckt, dass er alle anderen Landeshauptleute auffordert, sich Kärnten anzuschließen - bis Donnerstag läuft ein entsprechendes Ultimatum der Umweltschutzorganisation.

Landeschef Peter Kaiser möchte auf das Verbot gleich noch eine Sachverhaltsdarstellung gegen Monsanto nachlegen: "Das Unkrautgift steht auch im Verdacht, unsere Artenvielfalt und Umwelt zu gefährden. Mit einer Musterklage könnte Kärnten Vorreiter im Kampf um den Schutz unserer Natur werden."

Monsanto käme der Ärger derzeit wohl etwas ungelegen: Der US-Konzern wird gerade vom deutschen Pharmariesen Bayer übernommen - um 66 Milliarden Euro. Doch die EU-Kommission hat dem Deal noch nicht zugestimmt.

Kerstin Wassermann, Kärntner Krone