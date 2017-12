ManCity nähert sich magischem Rekord

Zum Abschluss der 15. Runde der englischen Premier League hat Leader Manchester City einen 2:1-Heimerfolg über West Ham gefeiert. David Silva erzielte am Sonntag in der 83. Minute den entscheidenden Treffer und fixierte damit den 20. Sieg von ManCity in Serie in allen Bewerben. Mit dem 13. Sieg in Folge in der Premier League ist der Klub nur noch einen Erfolg von der Bestmarke entfernt.