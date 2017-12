Verletzter bei Explosion in Schweinemastbetrieb

Schwere Verbrennungen hat ein 44-Jähriger am Samstagvormittag in einem Schweinezuchtbetrieb im steirischen Mureck erlitten. Als der Mann eine Güllepumpe in Betrieb nehmen wollte, kam es plötzlich zur Explosion - vermutet wird, dass sich Methangas entzündet hatte. Das Opfer musste ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert werden.