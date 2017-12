70-Jährige stellt in Altenheim-Küche Rizin her

Bridge war ihr offenbar zu langweilig: Eine Seniorin hat in einem Altenheim in den USA mit selbst hergestelltem Rizin experimentiert - und das hochgefährliche Gift sogar an ihren Mitbewohnern getestet. Diese hatten aber Glück - kein Bewohner der idyllischen Wake-Robin-Seniorenresidenz in Shelburne im US-Staat Vermont wurde getötet. Rizin lähmt die Atemwege und kann bei Verschlucken bereits in kleinsten Dosen tödlich wirken.