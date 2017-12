Aus dem Nichts: Hamilton denkt ans Aufhören

Er beneidet seinen Freund

"Letztens habe ich mit meinem besten Freund gesprochen, er hat von Sachen gesprochen, wegen der ich ihn beneide: er lebt an einem Ort, hat eine tägliche Routine, Fitness-Center, Game-Abend mit Freunden, oder mit der Familie (...) Jedes Jahr bleibe ich in der Formel 1, ich verzögere die Sachen, denke mir, dass nach meinem 40er noch für alles Zeit ist."

Familientragödie lässt ihn über die Zukunft nachdenken

Hamilton meint, auf diese Gedanken hatte ihn eine Tragödie gebracht, die kürzlich seine Familie getroffen hat. "Meine Tante ist gestorben, sie hatte Krebs gehabt, und an ihrem letzten Tag hat sie gesagt: 'Ich hab mein ganzes Leben gearbeitet, mit dem Wunsch eines Tages aufzuhören und all die Sachen zu machen, die ich ausgelassen habe. Aber mir ist keine Zeit mehr dafür geblieben.' Ihre Worte sind immer noch in meinen Ohren", fügte Hamilton hinzu.

"So lebe ich mein Leben. Tag für Tag, immer am Maximum. Ich will weitermachen, aber da sind so viele Sachen in meinem Kopf, die ich noch machen will." - Teilte der vierfache Weltmeister dem kleinen Kreis mit.