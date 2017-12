Hasenhüttl zu Bayern? „Noch ein paar Jahre!“

Der FC Bayern sei in der Lage, jeden Trainer der Welt zu holen, so Hasenhüttl. "Auf diesem Level ist es wichtig, dass ich mich in der Champions League auf allerhöchstem Niveau bewege. Und das tue ich im Moment nicht", wird der Steirer auf sportbild.de zitiert. Seine logische Schlussfolgerung: "Ein Hasenhüttl kann bei Bayern gar kein Kandidat sein."

Wie lange bleibt Jupp?

Sein Vertrag bei Leipzig läuft bis 2019. Bayern braucht aber wohl schon im Sommer 2018 einen neuen Trainer. Das hatte Jupp Heynckes zuletzt bestätigt: "Im Juni ist Schluss." Ob das Uli Hoeneß auch so sieht, ist fraglich. Zuletzt kamen Gerüchte auf, denen zufolge er Heynckes dazu bringen will, bis 2019 zu verlängern. Würde sich doch ganz treffen für Hasenhüttl. Doch er hakt ein: "Für Bayern brauche ich noch ein paar Jahre. Das ist im Moment noch kein Thema."