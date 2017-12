Mutter will das Märchen „Dornröschen“ verbieten

"Es geht auch um Zustimmung"

Doch man stelle sich das einmal im echten Leben vor: Eine Frau liegt schlafend im Bett - und ein ihr völlig unbekannter Mann küsst sie. Ohne ihre Zustimmung. In einem Tweet macht die Mutter eines Sechsjährigen, der in der Schule eine Dornröschen-Geschichte gelesen hatte, darauf aufmerksam. Sie schrieb zu einem Foto der entsprechenden Stelle in dem Buch: "Ich sage euch etwas, wenn wir weiterhin solche Geschichten in den Schulen haben, werden wir tief eingegrabene Verhaltensweisen niemals zu sexuellem Benehmen ändern können."