Todesdrohungen gegen Merkels Glyphosat-Minister

Am Montag hat der deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) quasi im Alleingang für Deutschland Ja zu einer Verlängerung der Zulassung für das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in der EU gesagt. Dafür gab es eine öffentliche Rüge von Kanzlerin Angela Merkel, in der großen Koalition hängt der Haussegen schief und jetzt wird Schmidt sogar mit dem Tod bedroht.