Gesuchter Räuber zog mit Auto Spur der Verwüstung

Nach den bisherigen Erhebungen der Polizei wurden zwischen etwa 22 und 23 Uhr mindestens vier geparkte Fahrzeuge und der von dem 35-jährigen gelenkte Minivan beschädigt, sagte Pressesprecher Harald Sörös. Die genaue Route des Mannes - und daher auch die Reihenfolge der Unfälle - ist noch unklar. Jedenfalls hatten Beamte in der Neubaugasse im siebenten Bezirk einen Verkehrsschwerpunkt durchgeführt und versucht, das Auto anzuhalten.

Vier Autos schwer beschädigt

Der Lenker fuhr jedoch davon und ignorierte nicht nur mehrere rote Ampeln, sondern verstieß auch noch gegen weitere Vorschriften. In der Westbahnstraße in Neubau streifte er ebenso einen geparkten Pkw wie in der Esterhazygasse in Mariahilf. In Margareten beschädigte er in der Embelgasse und der Castelligasse ebenfalls zwei Autos schwer. In der Schloßgasse stellte er das Fahrzeug schließlich an einer Hauseinfahrt auf dem Gehsteig ab und stieg aus.