Verrückt! Mit diesem Fuß sprang Anna zum Sieg

Auf Instagram postete sie ein Foto, wo ein riesengroßer Bluterguss an der Knöchel-Innenseite zu sehen ist. Doch Anna biss in China die Zähne zusammen. Und es zahlte sich aus: Nach ihrem zweiten Sieg im zweiten Bewerb liegt Österreichs "Sportlerin des Jahres" im Weltcup mit der Maximalpunktezahl von 2.000 voran. Der nächste Wettkampf am Samstag in Mönchengladbach findet aber ohne Gasser statt.