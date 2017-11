Sarah Nowak postet zauberhaftes Nacktfoto

Ihren Busen verdeckt sie mit den Armen und stellt so lächelnd ihren Baby-Bauch in den Mittelpunkt. "Langsam werde ich richtig nervös und meine Gedanken kreisen um die bevorstehende Geburt. Man liest im Internet, schaut Erfahrungsberichte auf YouTube an, man hört sich andere Mamis an und damit macht man sich eigentlich nur noch mehr verrückt", schreibt sie zu dem Foto. Des weiteren erklärt sie: "Ich habe sehr viel Respekt, aber im Vordergrund steht meine Freude, mein eigen Fleisch und Blut bald in den Armen zu halten und sie willkommen zu heißen. Ich kann es kaum erwarten."