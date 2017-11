Toto Wolff: „Ausstiegsszenario durchaus denkbar“

"Krone": Toto, acht WM-Titel in den letzten vier Jahren - das klingt schon fast kitschig, oder?

Toto Wolff: Ja, aber da steckt extrem harte Arbeit dahinter. Das Ziel, die Spitzenposition nie aufgeben zu wollen, macht den Erfolg des Teams aus.

Was nimmst du persönlich aus dieser Zeit mit?

Mich interessiert nur das Morgen. Und 2018 hat bereits in Brasilien begonnen. Irgendwann werde ich das Buch "Formel 1" schließen und abrechnen. Hab ich einen guten, einen Okay- oder einen schlechten Job gemacht. Aber Zwischendurch-Weltmeister zu sein, das brauche ich gar nicht.

Deine Ziele für 2018?

Wir brauchen eine stabilere Performance, die Interaktion zwischen Reifen und Chassis muss besser werden.

Du bist als Teamchef auch 30-Prozent-Anteilshalter am Team. War das dein bislang bester Coup als Investor?

Rein von der finanziellen Seite betrachtet, gehört es zu den besten. Ich musste damals auch Risiko nehmen, den Kaufpreis bezahlen. Mit der Verpflichtung von Hamilton wurde die Entscheidungsfindung leichter. Aber in Wahrheit treibt mich der Spaß an der Arbeit an.