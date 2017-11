Vienna verliert Verfahren: Ausschluss aus Ostliga

Der Schluss daraus: Die Vienna hat als Folge der Insolvenz das Verfahren gegen ÖFB und Landesverbände verloren, wird aus der Regionalliga ausgeschlossen und den Platz der Amateure in der zweiten Landesliga einnehmen. Hieße folglich, dass ein Markus Katzer im Frühjahr in der fünften (!) Klasse spielen wird, der Kapitän hat sich bereits festgelegt, auch im "worst case" in Döbling zu bleiben.

Bei der Vienna wollte sich General Manager Gerhard Krisch aus simplem Grund nicht an Diskussionen beteiligen. "Unseren Anwälten liegt nichts Schriftliches vor, daher gibt es nichts zu kommentieren!" Auch der Wiener Verband wurde noch nicht verständigt. Bis spätestens Mittwoch soll das Urteil vorliegen.

Christian Pollak, Kronen Zeitung